Анджелину Джоли впервые показали в образе "вечной" из нового фильма Marvel
Киностудия приоткрыла завесу тайны над несколькими своими долгожданными проектами, которые вскоре увидят свет.
Американская киностудия Marvel опубликовала на "Ютубе" ролик-анонс, где показаны кадры из старых и ещё не вышедших кинокартин. В их числе и фильм "Вечные", где главные роли сыграли в том числе Анджелина Джоли и Сальма Хайек.
Фрагмент с Джоли длится всего пару секунд. Она предстаёт в виде воительницы, умеющёй мастерски обращаться с мечом. Ожидается, что "Вечные" выйдут в прокат в ноябре 2021 года. Кроме того, обнародованы даты выхода других фильмов. Среди них:
- "Чёрная вдова" — 8 июля 2021 г.;
- "Шан-Чи и легенда десяти колец" — 2 сентября 2021 г.;
- "Вечные" — 4 ноября 2021 г.;
- Spider-Man: No Way Home — 16 декабря 2021 г.;
- Doctor Strange in the Multiverse of Madness — 24 марта 2022 г.;
- Thor: Love and Thunder — 5 мая 2022 г.;
- Black Panther: Wakanda Forever — 7 июля 2022 г.;
- The Marvels — 10 ноября 2022 г.;
- Ant-Man and Wasp: Quantumania — 16 февраля 2023 г.;
- "Стражи галактики — 3" — 4 мая 2023 г.;
Ранее студия Marvel показала зрителям финальный трейлер супергеройской кинокартины "Чёрная вдова", где главную роль исполнит Скарлетт Йоханссон. Ролик появился на ютуб-канале Marvel Entertainment.
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