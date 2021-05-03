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Анджелину Джоли впервые показали в образе "вечной" из нового фильма Marvel

Киностудия приоткрыла завесу тайны над несколькими своими долгожданными проектами, которые вскоре увидят свет.

3 мая 2021, 22:00

Американская киностудия Marvel опубликовала на "Ютубе" ролик-анонс, где показаны кадры из старых и ещё не вышедших кинокартин. В их числе и фильм "Вечные", где главные роли сыграли в том числе Анджелина Джоли и Сальма Хайек.

Фрагмент с Джоли длится всего пару секунд. Она предстаёт в виде воительницы, умеющёй мастерски обращаться с мечом. Ожидается, что "Вечные" выйдут в прокат в ноябре 2021 года. Кроме того, обнародованы даты выхода других фильмов. Среди них:

  • "Чёрная вдова" — 8 июля 2021 г.;
  • "Шан-Чи и легенда десяти колец" — 2 сентября 2021 г.;
  • "Вечные" — 4 ноября 2021 г.;
  • Spider-Man: No Way Home — 16 декабря 2021 г.;
  • Doctor Strange in the Multiverse of Madness — 24 марта 2022 г.;
  • Thor: Love and Thunder — 5 мая 2022 г.;
  • Black Panther: Wakanda Forever — 7 июля 2022 г.;
  • The Marvels — 10 ноября 2022 г.;
  • Ant-Man and Wasp: Quantumania — 16 февраля 2023 г.;
  • "Стражи галактики — 3" — 4 мая 2023 г.;
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Ранее студия Marvel показала зрителям финальный трейлер супергеройской кинокартины "Чёрная вдова", где главную роль исполнит Скарлетт Йоханссон. Ролик появился на ютуб-канале Marvel Entertainment.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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