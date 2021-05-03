Анджелину Джоли впервые показали в образе "вечной" из нового фильма Marvel

Американская киностудия Marvel опубликовала на "Ютубе" ролик-анонс, где показаны кадры из старых и ещё не вышедших кинокартин. В их числе и фильм "Вечные", где главные роли сыграли в том числе Анджелина Джоли и Сальма Хайек.