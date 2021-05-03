Байден более чем в четыре раза увеличил лимит на приём беженцев
В этом году США планируют принять 62,5 тысячи человек по этой программе. А уже в следующем их количество может быть вновь резко увеличено.
Фото © ТАСС / Zuma
В США значительно увеличили лимит на приём беженцев в 2021 финансовом году. Согласно официальному заявлению американского президента Джо Байдена, низкая квота в 15 тысяч человек теперь заменена на 62,5 тысячи человек. По словам американского лидера, это оправдано серьёзными гуманитарными соображениями и отвечает национальным интересам страны.
"Это вычёркивает установленную предыдущей администрацией исторически низкую квоту в 15 тысяч человек, которая не отражает ценности Америки как страны, которая приветствует и поддерживает беженцев", — говорится в заявлении Белого дома.
Там также сказано, что новый лимит приёма будет способствовать уже предпринимаемым усилиям по расширению возможностей США в вопросе приёма беженцев, чтобы Америка могла принять 125 тысяч беженцев в следующем финансовом году.
Отметим, что бывший президент США Дональд Трамп понижал лимит приёма беженцев в 2020 финансовом году до 18 тысяч человек. Тогда лимит был уменьшен почти вдвое.
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