Долой все стрессы: доктор рассказал, почему нельзя спать со смартфоном

Использование различной развлекательной техники перед сном мешает организму подготовиться к ночи. От этого, как утверждает врач-сомнолог Максим Новиков, разрушается гормон, вырабатываемый во время сна, — мелатонин.

"Просмотр новостей и любые стрессовые ситуации лучше отложить на следующий день. Гаджеты с собой в постель брать не следует. Все посторонние дела: просмотр телевизора, даже чтение с листа — всё должно быть вне постели. Кровать должна использоваться только для сна", — рассказал эксперт в интервью агентству "Прайм".

Доктор говорит, что даже если вы проснулись среди ночи, то не стоит брать в руки телефон или смотреть на часы. Это, по его словам, возбуждает нервную систему, а яркий свет от экрана разрушает мелатонин. При этом для здорового сна необходимо просто изменить свои привычки и отказаться от некоторых вещей, например от кофе в определённые часы.

"Перестать пить кофе после 18:00, не заниматься силовыми упражнениями перед сном, откладывать электронные устройства и девайсы взрослым за полчаса до сна, а детям — минимум за час", — посоветовал медик.

Ранее другой врач рассказывал, что утреннее самочувствие во многом зависит от условий, в которых прошёл сон. Качество, количество и температура воздуха в комнате, в которой вы спите, напрямую влияют на организм.

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