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В Москве во вторник перекроют некоторые улицы из-за репетиции Парада Победы

Изменения произойдут и в более 50 маршрутах наземного транспорта, это случится с 16.00. Следующая репетиция назначена на 7 мая.

4 мая 2021, 00:06
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

Из-за подготовки к параду Победы часть улиц в центре столицы России будет во вторник временно перекрыта. Изменения коснутся и работы общественного транспорта.

В общем счёте перекроют около 40 улиц, переулков и площадей. Как отмечается на едином транспортном портале, ограничения коснутся, в частности, Охотного ряда, Новой и Старой площади, Москворецкой, Кремлевской набережной, Большого и Малого Москворецких мостов. Перекроют улицы Тверская, 1-я Тверская-Ямская, Моховая.

Ограничения вечером коснутся и некоторых улиц на западе Москвы: по ним к центру будет следовать военная техника.

На Красной площади завершилась первая ночная репетиция Парада Победы

На Красной площади завершилась первая ночная репетиция Парада Победы

Заметим, что это не последние ограничения, которые коснуться перекрытия столичных улиц. Их будут вводить снова 7 и 9 мая.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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