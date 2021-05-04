В Москве во вторник перекроют некоторые улицы из-за репетиции Парада Победы

Из-за подготовки к параду Победы часть улиц в центре столицы России будет во вторник временно перекрыта. Изменения коснутся и работы общественного транспорта.

В общем счёте перекроют около 40 улиц, переулков и площадей. Как отмечается на едином транспортном портале, ограничения коснутся, в частности, Охотного ряда, Новой и Старой площади, Москворецкой, Кремлевской набережной, Большого и Малого Москворецких мостов. Перекроют улицы Тверская, 1-я Тверская-Ямская, Моховая.

Ограничения вечером коснутся и некоторых улиц на западе Москвы: по ним к центру будет следовать военная техника.

Заметим, что это не последние ограничения, которые коснуться перекрытия столичных улиц. Их будут вводить снова 7 и 9 мая.

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