Котёнка собирались усыпить из-за плоского носа, но стоило в него поверить, и он покорил весь мир

В тот вечер 50-летняя Лори Фэррис возвращалась домой из центра по работе со слабовидящими и слепыми детьми, когда заметила, что за ней увязался котёнок. Он был совсем крохотным и очень грязным. На носу у него виднелась кровь, а глаз был воспалён из-за инфекции. Малыш упрямо семенил за женщиной, сердце которой дрогнуло. Она забрала котёнка с собой и показала ближайшему ветеринару.

Фото © Instagram / willowthebeautifulcat

Тот объяснил, что малыш на самом деле девочка и, хотя она, в принципе, здорова, её состояние оставляет желать лучшего. Помимо очевидных проблем кошка была сильно заражена блохами и кишечными паразитами. А когда её удалось отмыть, то оказалось, что нос у неё совершенно плоский и пушистый. Ветеринар посоветовал не отдавать котейку в приют, потому что таких "дефективных" там часто усыпляют, ведь никто не хочет брать необычного котёнка.

Фото © Instagram / willowthebeautifulcat

Недолго думая, Лори забрала котёнка себе и назвала его Уиллоу, пишет Metro. Вылечив кошечку, женщина начала делать с ней милые фото и снимать забавные ролики, выкладывая их в соцсети. И, к удивлению хозяйки, Уиллоу мгновенно стала набирать популярность. Теперь в "Тиктоке" у неё 254 тыс. подписчиков и 3,7 млн лайков, а в комментариях полно очарованных фанатов.

Фото © Instagram / willowthebeautifulcat

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