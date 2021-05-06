Котёнка собирались усыпить из-за плоского носа, но стоило в него поверить, и он покорил весь мир
Уиллоу была маленькой бродяжкой, которую нельзя было даже отдать в приют. Там бы от неё избавились сразу, ведь из-за странной внешности она бы никогда не нашла себе хозяев.
В тот вечер 50-летняя Лори Фэррис возвращалась домой из центра по работе со слабовидящими и слепыми детьми, когда заметила, что за ней увязался котёнок. Он был совсем крохотным и очень грязным. На носу у него виднелась кровь, а глаз был воспалён из-за инфекции. Малыш упрямо семенил за женщиной, сердце которой дрогнуло. Она забрала котёнка с собой и показала ближайшему ветеринару.
Тот объяснил, что малыш на самом деле девочка и, хотя она, в принципе, здорова, её состояние оставляет желать лучшего. Помимо очевидных проблем кошка была сильно заражена блохами и кишечными паразитами. А когда её удалось отмыть, то оказалось, что нос у неё совершенно плоский и пушистый. Ветеринар посоветовал не отдавать котейку в приют, потому что таких "дефективных" там часто усыпляют, ведь никто не хочет брать необычного котёнка.
Недолго думая, Лори забрала котёнка себе и назвала его Уиллоу, пишет Metro. Вылечив кошечку, женщина начала делать с ней милые фото и снимать забавные ролики, выкладывая их в соцсети. И, к удивлению хозяйки, Уиллоу мгновенно стала набирать популярность. Теперь в "Тиктоке" у неё 254 тыс. подписчиков и 3,7 млн лайков, а в комментариях полно очарованных фанатов.
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