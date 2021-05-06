Названы сроки открытия границ с Испанией

Директор ассоциации туроператоров "Турпомощь" Александр Осауленко сообщил, что границы с Испанией для россиян откроются этим летом. 12 мая возобновится выдача шенгенских виз, а действовать они начнут не ранее 1 июня.

"Пока заявлено о получении визы. Но уже есть понимание, что в течение лета многие страны, если ничего не произойдёт, откроют границы. Не только для каких-то отдельных категорий граждан, а в целом, включая организованный массовый туристический поток", — рассказал Осауленко в беседе с Ura.ru.

По его словам, если краткосрочную визу выдадут 1 июня, то она будет действительна до 1 декабря. Как отмечает эксперт, Испания не может позволить себе два года подряд жить без туристов и в стране неоднократно говорили, что на время сезона границы откроют. Он подытожил, что сначала начнут пускать туристов из Европы.

Как сообщал ранее Лайф, визовый центр Испании в Москве возобновит выдачу виз с 12 мая. При этом попасть в страну можно будет лишь тогда, когда будут сняты соответствующие ограничения в связи с пандемией.

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