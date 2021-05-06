В Лондоне испугались российского оружия, способного одним залпом уничтожить Англию или Техас

В Великобритании испугались российской ракеты, способной уничтожить Техас. Журналист британского издания Daily Mail написал о РС-28 "Сармат", которую намерены испытать в 2021 году. Он отмечает, что запуск произойдёт на фоне самой высокой со времён холодной войны напряжённости в отношениях России и Запада.

"Новое смертельное гиперзвуковое оружие способно обойти противоракетную оборону США и уничтожить территорию размером с Техас или Англию", — отметил аналитик.

На Западе межконтинентальную ракету РС-28 уже прозвали "Сатана-2". Она способна нести десять больших боеголовок или 16 малых. Ей предстоит заменить самую мощную в мире межконтинентальную ракету "Воевода".

Ранее Лайф писал, что Россия за год трижды испытает перспективный ракетный комплекс "Сармат". Первый пуск ракеты будет выполнен, вероятно, в третьем квартале 2021 года по боевому полю на полигоне Кура на Камчатке.

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