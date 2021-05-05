Трихолог объяснила, как спастись от облысения после ковида
Выпадение волос при коронавирусе связано с комплексным ударом по иммунитету, отметила Лидия Шошина.
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Одним из последствий коронавирусной инфекции является выпадение волос. Самый опасный в этом плане момент — первые три месяца после перенесённого заболевания, рассказала врач-трихолог Лидия Шошина в беседе со "Звездой".
По словам медика, связана опасность облысения с терапией, которая назначается при коронавирусе. Она очень токсична для организма. При этом после приёма некоторых лекарств нельзя даже планировать беременность. Медикаменты влияют на кожу и волосы, предупредила Шошина. По её словам, предотвратить облысение помогут мезотерапия или специально подобранные витамины.
"Если нет возможности ходить на мезотерапию, то нужно принимать коллаген, аминокислоты, комплексные витамины. Чтобы все микроэлементы поступали и волосы укреплялись", — объяснила Шошина.
Трихолог также советует переболевшим коронавирусом присмотреться к своему рациону, особенно тем, кто самостоятельно придумывает себе диету. В пище содержится полный набор необходимых организму микроэлементов, а при диетах человек сознательно ограничивает их поступление. Вследствие этого возникает дефицит железа, магния и цинка, которые влияют на формирование гемоглобина и структуру волоса.
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