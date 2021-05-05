"Дело Яценюка процветает": Пушков посмеялся над украинскими рвами на границе с Россией
По мнению сенатора, сколько из выделенных на эти цели средств было разворовано, остаётся только гадать.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылёв
Член Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на слова главы Государственной пограничной службы Украины генерала Сергея Дейнеко об обустройстве границы с Россией противотанковыми рвами.
"Дело Яценюка, соорудившего хлипкий заборчик и канавку на границе с Россией за 100 млн гривен, процветает. На 70 км колючей проволоки, 100 км металлического заборчика и 400 км рва уже потрачено более 2 млрд гривен!" — написал сенатор в "Твиттере".
По мнению Пушкова, сколько из выделенных на обустройство границы денег было разворовано — покрыто мраком. Парламентарий заключил, что от украинских рвов толку ноль.
Напомним, на реализацию проекта, известного как "стена Яценюка", было выделено два с половиной миллиарда гривен, или почти 90 миллионов долларов. Ранее Сергей Дейнеко сообщил, что на сегодня из этой суммы потрачено около 12 миллионов долларов. На эти деньги украинские власти обустроили около 400 километров противотанковых рвов на границе с Россией. Отметим, изначально стену должны были закончить в 2018 году, позже сроки продлили до 2021-го.
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