Украина выкопала 400 километров противотанковых рвов на границе с Россией

В рамках проекта "Стена" украинские власти обустроили около 400 километров противотанковых рвов на границе с Россией. Об этом рассказал глава Государственной пограничной службы страны Сергей Дейнеко в беседе с "РБК-Украина".

Стоимость проекта составила два с половиной миллиарда гривен, или почти 90 миллионов долларов, хотя первоначальная сумма должна была быть в два раза больше.

"На сегодняшний день фактически потрачено уже два миллиарда гривен. На этот год запланированы расходы в 338 миллионов гривен (около 12 миллионов долларов. — Прим. Лайфа)", — сообщил Дейнеко.

По его словам, в Харьковской области работы почти закончены. В Черниговской идёт активная фаза строительства, а в Сумской пока проходят лишь проектно-изыскательные работы.

Напомним, что строительство стены было задумано в 2014 году Арсением Яценюком, который на тот момент занимал пост премьер-министра Украины. Согласно проекту, граница Незалежной и России протяжённостью более двух тысяч километров должна была обзавестись противотанковыми рвами, наблюдательными вышками, средствами сигнализации, а также опорными пунктами для пограничников.

На проект выделили 4,1 миллиарда гривен (около 10,9 миллиарда рублей). Однако финансирование работ впоследствии было урезано почти вдвое.

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