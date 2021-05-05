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"Им не хватает ресурсов": Вирусолог объяснил причины нового рекорда по ковиду в Индии

По словам собеседника Лайфа, сложно представить, что в день можно провести 300–400 тысяч исследований. Поэтому Колбасов считает, что в Индии заболевших на самом деле больше, чем по официальной статистике.

5 мая 2021, 11:44
<p>Кремация жертв ковида на окраине Бангалора в Индии. Фото © EPA / ТАСС</p>

Кремация жертв ковида на окраине Бангалора в Индии. Фото © EPA / ТАСС

Индийским властям и медикам попросту может не хватать ресурсов для своевременного выявления и изоляции инфицированных коронавирусом, а также для предотвращения заражения новых людей. Так в беседе с Лайфом прокомментировал данные о новом рекорде по смертности от ковида в Индии директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов.

"Наверняка проблема у них в этом, масштаб распространения вируса у них такой, что им не хватает ресурсов. Просто у них же ещё и плотность населения выше, и ментальность иная. Так что я думаю, что картина у них ещё более драматична, чем они заявляют", — отметил медик.

Страшные кадры из Индии: сын везёт труп матери на байке из-за того, что не осталось свободных скорых

Страшные кадры из Индии: сын везёт труп матери на байке из-за того, что не осталось свободных скорых

По словам собеседника Лайфа, сложно представить, что в день можно провести 300–400 тысяч исследований. Поэтому Колбасов считает, что в Индии заболевших на самом деле больше, чем по официальной статистике.

"Если своевременно не выявляются и не изолируются заражённые, а также если меры своевременно не принимаются для предотвращения заражения новых людей, то получается вот этот колоссальный рост, когда в таких масштабах его сложно контролировать, чем если бы это было сделано на более ранних стадиях", — подчеркнул вирусолог.

Специалист напомнил, что 1 мая Индия получила российскую вакцину "Спутник V". Он выразил уверенность, что препарат поможет жителям, но для этого требуется время, чтобы после вакцинации выработался иммунитет.

Города напоминают призраков: проживающие в Индии россияне рассказали о страшной ситуации с ковидом в стране

Города напоминают призраков: проживающие в Индии россияне рассказали о страшной ситуации с ковидом в стране

Как сообщал ранее Лайф, в последние дни Индию буквально накрыл "коронавирусный шторм". В больницах не хватает кислорода, из-за чего люди гибнут в ожидании помощи. Очереди в крематориях вынуждают отчаявшихся родственников сжигать тела родных прямо на улицах.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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