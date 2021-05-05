"Им не хватает ресурсов": Вирусолог объяснил причины нового рекорда по ковиду в Индии

Индийским властям и медикам попросту может не хватать ресурсов для своевременного выявления и изоляции инфицированных коронавирусом, а также для предотвращения заражения новых людей. Так в беседе с Лайфом прокомментировал данные о новом рекорде по смертности от ковида в Индии директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов.

"Наверняка проблема у них в этом, масштаб распространения вируса у них такой, что им не хватает ресурсов. Просто у них же ещё и плотность населения выше, и ментальность иная. Так что я думаю, что картина у них ещё более драматична, чем они заявляют", — отметил медик.

По словам собеседника Лайфа, сложно представить, что в день можно провести 300–400 тысяч исследований. Поэтому Колбасов считает, что в Индии заболевших на самом деле больше, чем по официальной статистике.

"Если своевременно не выявляются и не изолируются заражённые, а также если меры своевременно не принимаются для предотвращения заражения новых людей, то получается вот этот колоссальный рост, когда в таких масштабах его сложно контролировать, чем если бы это было сделано на более ранних стадиях", — подчеркнул вирусолог.

Специалист напомнил, что 1 мая Индия получила российскую вакцину "Спутник V". Он выразил уверенность, что препарат поможет жителям, но для этого требуется время, чтобы после вакцинации выработался иммунитет.

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