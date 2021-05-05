"Им не хватает ресурсов": Вирусолог объяснил причины нового рекорда по ковиду в Индии
По словам собеседника Лайфа, сложно представить, что в день можно провести 300–400 тысяч исследований. Поэтому Колбасов считает, что в Индии заболевших на самом деле больше, чем по официальной статистике.
Кремация жертв ковида на окраине Бангалора в Индии. Фото © EPA / ТАСС
Индийским властям и медикам попросту может не хватать ресурсов для своевременного выявления и изоляции инфицированных коронавирусом, а также для предотвращения заражения новых людей. Так в беседе с Лайфом прокомментировал данные о новом рекорде по смертности от ковида в Индии директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов.
"Наверняка проблема у них в этом, масштаб распространения вируса у них такой, что им не хватает ресурсов. Просто у них же ещё и плотность населения выше, и ментальность иная. Так что я думаю, что картина у них ещё более драматична, чем они заявляют", — отметил медик.
Страшные кадры из Индии: сын везёт труп матери на байке из-за того, что не осталось свободных скорых
По словам собеседника Лайфа, сложно представить, что в день можно провести 300–400 тысяч исследований. Поэтому Колбасов считает, что в Индии заболевших на самом деле больше, чем по официальной статистике.
"Если своевременно не выявляются и не изолируются заражённые, а также если меры своевременно не принимаются для предотвращения заражения новых людей, то получается вот этот колоссальный рост, когда в таких масштабах его сложно контролировать, чем если бы это было сделано на более ранних стадиях", — подчеркнул вирусолог.
Специалист напомнил, что 1 мая Индия получила российскую вакцину "Спутник V". Он выразил уверенность, что препарат поможет жителям, но для этого требуется время, чтобы после вакцинации выработался иммунитет.
Города напоминают призраков: проживающие в Индии россияне рассказали о страшной ситуации с ковидом в стране
Как сообщал ранее Лайф, в последние дни Индию буквально накрыл "коронавирусный шторм". В больницах не хватает кислорода, из-за чего люди гибнут в ожидании помощи. Очереди в крематориях вынуждают отчаявшихся родственников сжигать тела родных прямо на улицах.
Выбор редакции
Индийская делегация на саммите G7 ушла на самоизоляцию из-за заражения двух представителей
В России за сутки снова выявили менее 8 тысяч новых случаев ковида
Украина выкопала 400 километров противотанковых рвов на границе с Россией
"Слишком маленькие деньги, унизительно": Mellstroy устроил шоу после суда по делу об избиении модели
Визовый центр Испании в Москве возобновит выдачу виз с 12 мая
Комментариев: 0