В Индии в очередной раз побит рекорд по смертности от коронавируса за сутки
Число летальных исходов в стране возросло за 24 часа на 3780 и достигло 226 188.
Фото © Anindito Mukherjee / Getty Images
В Индии зафиксирован новый антирекорд по смертности из-за ковида за сутки — умерло 3780 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения и благосостояния семьи страны.
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Предыдущий антирекорд был установлен 2 мая — 3689 летальных исходов. Также за последние 24 часа заразилось 382 315 человек, общее число инфицированных достигло 20 665 148.
Из всего почти полуторамиллиардного населения Индии прививку сделало всего 160 494 188 человек.
Как ранее сообщал Лайф, в последние дни Индию буквально накрыл "коронавирусный шторм". В больницах не хватает кислорода, из-за чего люди гибнут в ожидании помощи. Очереди в крематориях вынуждают отчаявшихся родственников сжигать тела родных прямо на улицах. Местное население винит в сложившейся ситуации правительство, которое ранее заявляло о победе над коронавирусом. Действительно, в феврале в стране выявлялось менее десяти тысяч случаев в сутки. Однако на фоне этого люди стали отказываться от мер безопасности и ограничений, выходили на массовые мероприятия и отмечали праздники. 1 мая в страну поставили российскую вакцину "Спутник V", Индия выразила РФ благодарность.
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