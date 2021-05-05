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В Индии в очередной раз побит рекорд по смертности от коронавируса за сутки

Число летальных исходов в стране возросло за 24 часа на 3780 и достигло 226 188.

5 мая 2021, 07:51
<p>Фото © Anindito Mukherjee / Getty Images</p>

Фото © Anindito Mukherjee / Getty Images

В Индии зафиксирован новый антирекорд по смертности из-за ковида за сутки — умерло 3780 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения и благосостояния семьи страны.

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Предыдущий антирекорд был установлен 2 мая — 3689 летальных исходов. Также за последние 24 часа заразилось 382 315 человек, общее число инфицированных достигло 20 665 148.

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Из всего почти полуторамиллиардного населения Индии прививку сделало всего 160 494 188 человек.

Как ранее сообщал Лайф, в последние дни Индию буквально накрыл "коронавирусный шторм". В больницах не хватает кислорода, из-за чего люди гибнут в ожидании помощи. Очереди в крематориях вынуждают отчаявшихся родственников сжигать тела родных прямо на улицах. Местное население винит в сложившейся ситуации правительство, которое ранее заявляло о победе над коронавирусом. Действительно, в феврале в стране выявлялось менее десяти тысяч случаев в сутки. Однако на фоне этого люди стали отказываться от мер безопасности и ограничений, выходили на массовые мероприятия и отмечали праздники. 1 мая в страну поставили российскую вакцину "Спутник V", Индия выразила РФ благодарность.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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