Учёный объяснил необходимость второй дозы вакцины от коронавируса

Цель введения второй дозы вакцины от CoViD-19 — закрепление эффекта первой, формирование более прочного иммунитета. Ставить второй укол нужно обязательно, иначе организм не получит достаточной защиты, результат одной инъекции будет сведён на нет. Об этом рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Он пояснил, что после первой дозы вакцины начинают появляться антитела, формирующие гуморальный иммунитет. Он не стойкий, его хватает только месяца на два-три.

"Поэтому для закрепления успеха необходима вторая доза вакцины, благодаря которой формируется уже Т-клеточный иммунитет, или так называемые клетки памяти. Именно они обеспечивают надёжную защиту от инфекции", — отметил Горелов в интервью РИА "Новости".

По его словам, оптимальным интервалом между уколами был бы период в 30–45 дней, однако во время пандемии приходится его сокращать до 21 дня. Учёный напомнил, что разделение инъекций на дозы — привычная практика для вакцин. Например, такая же схема применяется для защиты от вируса папилломы человека, гепатита В, клещевого энцефалита.

Напомним, с начала эпидемии в России выявлено 4 839 514 случаев заражения CoViD-19. За минувшие сутки это число составило 7770, что стало минимумом с 26 сентября 2020 года.

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