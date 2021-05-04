В России за сутки выявили минимальное с конца сентября число случаев ковида

В России за минувшие сутки выявлено 7770 новых случаев заражения коронавирусом, это минимум с 26 сентября 2020 года. Такие данные привёл федеральный оперативный штаб, который следит за ситуацией с эпидемией. Это больше, чем количество выздоровевших.

В относительном выражении прирост составил 0,16%. Как отмечается, у 12,2% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. За сутки полностью выздоровело 6755 человек, скончалось — 337. Больше всего оправившихся от коронавирусной инфекции зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье.

Всего с начала эпидемии коронавируса на территории РФ было выявлено 4 839 514 случаев заражения CoViD-19.

"За весь период выписано по выздоровлении в России 4 457 044 человека. За весь период в России умерло 111 535 человек", — отмечается в сообщении штаба.

Ранее учёный назвал страну — "лабораторию" по выведению новых штаммов коронавируса. По словам специалиста, в этом государстве сложился "идеальный шторм", поскольку наряду с высоким уровнем инфицирования не существует санитарного контроля.

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