В России за сутки выявили минимальное с конца сентября число случаев ковида
От болезни вылечилось 6755 человек, общее число выздоровевших от ковида достигло 4 457 044.
Фото © ТАСС/Валерий Шарифулин
В России за минувшие сутки выявлено 7770 новых случаев заражения коронавирусом, это минимум с 26 сентября 2020 года. Такие данные привёл федеральный оперативный штаб, который следит за ситуацией с эпидемией. Это больше, чем количество выздоровевших.
В относительном выражении прирост составил 0,16%. Как отмечается, у 12,2% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. За сутки полностью выздоровело 6755 человек, скончалось — 337. Больше всего оправившихся от коронавирусной инфекции зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье.
Всего с начала эпидемии коронавируса на территории РФ было выявлено 4 839 514 случаев заражения CoViD-19.
"За весь период выписано по выздоровлении в России 4 457 044 человека. За весь период в России умерло 111 535 человек", — отмечается в сообщении штаба.
Ранее учёный назвал страну — "лабораторию" по выведению новых штаммов коронавируса. По словам специалиста, в этом государстве сложился "идеальный шторм", поскольку наряду с высоким уровнем инфицирования не существует санитарного контроля.
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