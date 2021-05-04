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Диетолог рассказал, сколько дней можно хранить пасхальные куличи

Всё зависит от технологии производства, а также от количества консервантов, содержащихся в данном продукте, отметил специалист.

4 мая 2021, 06:58
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Пасхальные куличи домашнего производства хранятся в течение суток, а купленные — около трёх. Об этом рассказал диетолог Антон Поляков.

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Врач рассказала, сколько кулича можно съесть без вреда для здоровья

По большей части срок хранения пасхального хлеба, по словам врача, зависит от технологии производства, а также от количества консервантов, содержащихся в продукте. Также Поляков напомнил, что чрезмерное употребление выпечки приводит к нарушению углеводного обмена, что может спровоцировать ожирение и даже диабет.

"В любом случае это промышленный крахмал [в куличах], который очень быстро превращается в сладкое, соответственно, в быстрые углеводы. А рано или поздно избыточное потребление быстрых углеводов приводит к нарушению углеводного обмена", — пояснил специалист телеканалу "Звезда".

Диетолог добавил, что порция в 70–80 граммов кулича точно не навредит организму.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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