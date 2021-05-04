Диетолог рассказал, сколько дней можно хранить пасхальные куличи

Пасхальные куличи домашнего производства хранятся в течение суток, а купленные — около трёх. Об этом рассказал диетолог Антон Поляков.

По большей части срок хранения пасхального хлеба, по словам врача, зависит от технологии производства, а также от количества консервантов, содержащихся в продукте. Также Поляков напомнил, что чрезмерное употребление выпечки приводит к нарушению углеводного обмена, что может спровоцировать ожирение и даже диабет.

"В любом случае это промышленный крахмал [в куличах], который очень быстро превращается в сладкое, соответственно, в быстрые углеводы. А рано или поздно избыточное потребление быстрых углеводов приводит к нарушению углеводного обмена", — пояснил специалист телеканалу "Звезда".

Диетолог добавил, что порция в 70–80 граммов кулича точно не навредит организму.

Ранее Лайф сообщал, что житель Москвы выставил на продажу 20-летний кулич за 10 миллионов рублей. Такую цену мужчина обусловил тем, что это очень непростой кулич и у него богатая история.

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