В Москве и области объявили жёлтый уровень опасности из-за сильного ветра
Также жителей региона ждёт облачная погода, временами осадки в виде мокрого снега.
Фото © Pixabay
В Москве и области до среды, 5 мая, объявили жёлтый уровень погодной опасности. Об этом свидетельствуют данные прогностической карты на сайте Гидрометцентра.
"Жёлтый — погода потенциально опасна", — отмечается в сообщении.
Предупреждение о ветре с порывами 15–17 метров в секунду действует до 13:00 5 мая в Москве и до 12:00 того же дня в Подмосковье. Кроме того, жителей региона ждёт облачная погода, временами осадки в виде дождя и мокрого снега. Столбики термометров поднимутся до восьми градусов тепла.
Ранее Лайф рассказывал, что москвичей призвали лучше побыть дома из-за резкого ухудшения погоды. Столичный Дептранс также призывает гостей и жителей столицы по возможности обходить шаткие конструкции, не парковать автомобили под деревьями.
Выбор редакции
"Дайте лестницу!": Появилось видео с эвакуацией людей из горящей гостиницы в Москве
В Подмосковье трёхлетний ребёнок получил страшные ожоги, оказавшись в объятой огнём машине
Юрист предупредила дачников о штрафах за одуванчики, ромашку и мяту на участке
При крушении метромоста в Мехико погибло 15 человек
Девушку несправедливо обвиняют в наркоторговле из-за того, что 98% её тела покрыто татуировками
Комментариев: 0