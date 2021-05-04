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В Москве и области объявили жёлтый уровень опасности из-за сильного ветра

Также жителей региона ждёт облачная погода, временами осадки в виде мокрого снега.

4 мая 2021, 05:30
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Москве и области до среды, 5 мая, объявили жёлтый уровень погодной опасности. Об этом свидетельствуют данные прогностической карты на сайте Гидрометцентра.

"Жёлтый — погода потенциально опасна", — отмечается в сообщении.

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Предупреждение о ветре с порывами 15–17 метров в секунду действует до 13:00 5 мая в Москве и до 12:00 того же дня в Подмосковье. Кроме того, жителей региона ждёт облачная погода, временами осадки в виде дождя и мокрого снега. Столбики термометров поднимутся до восьми градусов тепла.

Ранее Лайф рассказывал, что москвичей призвали лучше побыть дома из-за резкого ухудшения погоды. Столичный Дептранс также призывает гостей и жителей столицы по возможности обходить шаткие конструкции, не парковать автомобили под деревьями.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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