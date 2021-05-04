В Москве и области объявили жёлтый уровень опасности из-за сильного ветра

В Москве и области до среды, 5 мая, объявили жёлтый уровень погодной опасности. Об этом свидетельствуют данные прогностической карты на сайте Гидрометцентра.

Предупреждение о ветре с порывами 15–17 метров в секунду действует до 13:00 5 мая в Москве и до 12:00 того же дня в Подмосковье. Кроме того, жителей региона ждёт облачная погода, временами осадки в виде дождя и мокрого снега. Столбики термометров поднимутся до восьми градусов тепла.