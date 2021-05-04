В Японии камера сняла на видео падение яркого болида

Болид на несколько секунд осветил небо на юго-западе Японии. Как сообщает телеканал NHK, это случилось примерно в 20:00 понедельника (14:00 мск). Явление было зафиксировано японскими пользователями социальных сетей, а также камерами телеканала, установленными в префектурах Фукуока и Нагасаки.