В Японии камера сняла на видео падение яркого болида
Светящийся шар можно было увидеть на юго-западе страны. Очевидцы стали массово делиться видеозаписями в социальных сетях.
В Японии камера сняла на видео падение яркого болида. Видео © Телеканал NHK
Болид на несколько секунд осветил небо на юго-западе Японии. Как сообщает телеканал NHK, это случилось примерно в 20:00 понедельника (14:00 мск). Явление было зафиксировано японскими пользователями социальных сетей, а также камерами телеканала, установленными в префектурах Фукуока и Нагасаки.
Жители города Уэст-Палм-Бич в штате Флорида также ранее могли наблюдать в небе полёт метеорита, который сопровождался яркой, но короткой вспышкой света.
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