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В Японии камера сняла на видео падение яркого болида

Светящийся шар можно было увидеть на юго-западе страны. Очевидцы стали массово делиться видеозаписями в социальных сетях.

4 мая 2021, 04:53

В Японии камера сняла на видео падение яркого болида. Видео © Телеканал NHK

Болид на несколько секунд осветил небо на юго-западе Японии. Как сообщает телеканал NHK, это случилось примерно в 20:00 понедельника (14:00 мск). Явление было зафиксировано японскими пользователями социальных сетей, а также камерами телеканала, установленными в префектурах Фукуока и Нагасаки.

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Жители города Уэст-Палм-Бич в штате Флорида также ранее могли наблюдать в небе полёт метеорита, который сопровождался яркой, но короткой вспышкой света.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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