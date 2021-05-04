На Сахалине 14 человек попали в больницу после отравления

В Углегорске 14 сотрудников местного предприятия были госпитализированы после отравления. Все они работали на ОРГ "Энергострой". Проверяется версия о том, что были нарушены нормы питания сотрудников.

"В больницу доставлено 14 работников предприятия. Им оказана медицинская помощь. Сейчас состояние людей улучшилось, их жизни ничего не угрожает", — сказала "Интерфаксу" пресс-секретарь Минздрава по Сахалинской области Ксения Сахарова.

По данному факту уже возбуждено уголовное дело. Как сообщают в региональном отделении СК РФ, дело заведено по факту производства, хранения либо сбыта товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности.

"По уголовному делу проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельства произошедшего, причины и степень тяжести причинённого вреда здоровью работников предприятия", — сообщает СК.

Ранее в детскую больницу во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга доставили семилетнюю девочку с острым отравлением метадоном. Незадолго до этого она съела конфету, которую принесла домой из детского сада на Софийской улице.

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