На Сахалине 14 человек попали в больницу после отравления
Все потерпевшие работали на местном предприятии. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело и проводит проверку.
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В Углегорске 14 сотрудников местного предприятия были госпитализированы после отравления. Все они работали на ОРГ "Энергострой". Проверяется версия о том, что были нарушены нормы питания сотрудников.
"В больницу доставлено 14 работников предприятия. Им оказана медицинская помощь. Сейчас состояние людей улучшилось, их жизни ничего не угрожает", — сказала "Интерфаксу" пресс-секретарь Минздрава по Сахалинской области Ксения Сахарова.
По данному факту уже возбуждено уголовное дело. Как сообщают в региональном отделении СК РФ, дело заведено по факту производства, хранения либо сбыта товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности.
"По уголовному делу проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельства произошедшего, причины и степень тяжести причинённого вреда здоровью работников предприятия", — сообщает СК.
Ранее в детскую больницу во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга доставили семилетнюю девочку с острым отравлением метадоном. Незадолго до этого она съела конфету, которую принесла домой из детского сада на Софийской улице.
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