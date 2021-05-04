"Дайте лестницу!": Появилось видео с эвакуацией людей из горящей гостиницы в Москве
По последним данным от МЧС, никто не погиб: один из серьёзно пострадавших уже пришёл в сознание, спасением жизни двух других продолжают заниматься медики.
"Дайте лестницу!": Появилось видео с эвакуацией людей из горящей гостиницы в Москве. Видео © Mash
В Москве при пожаре в гостинице по адресу 6-я Кожуховская улица, дом 26 спасателям пришлось многих постояльцев снимать с балконов и доставать из окон: пути отступления через коридор у них были отрезаны дымом и огнём. Об этом свидетельствует видео, опубликованное Mash. Люди просили подать им лестницу, чтобы они могли спуститься на землю.
В столичном ГУ МЧС меж тем опровергли данные о гибели трёх человек при пожаре. Там отметили, что "благодаря усилиям находящихся на месте медицинских бригад один человек пришёл в сознание, реанимация двух человек продолжается".
Возгорание уже ликвидировано. Огонь успел охватить первый этаж и частично коридор. Спасено 305 человек, пострадали семеро.
А накануне в центре Москвы произошёл пожар в доме постройки начала прошлого века. Там погиб один человек.
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