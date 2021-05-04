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Названы причины, по которым могут аннулировать российское гражданство

В МВД заявили, что почти 280 таких случаев зафиксировано с начала прошлого года по настоящее время.

4 мая 2021, 03:13
<p>Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий</p>

Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

Иностранцы могут лишиться российского гражданства, если на этапе его получения подали ложные сведения о себе, либо целью получения паспорта РФ стала деятельность, которая представляет угрозу основам конституционного строя страны. Об этом рассказали в пресс-службе МВД России.

"Решение о приобретении гражданства РФ подлежит отмене в случае, если будет установлено, что данное решение принято на основании представленных заявителем подложных документов или заведомо ложных сведений, а также если заявитель не имел намерения нести обязанности, установленные законодательством РФ для граждан РФ, а целью приобретения гражданства России являлось осуществление деятельности, представляющей угрозу основам конституционного строя РФ", — уточнили в министерстве, передаёт ТАСС.

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Там добавили, что факт использования подложных документов либо сообщение заведомо ложных сведений устанавливается в судебном порядке. В этом случае российское гражданство считается недействительным.

Всего с прошлого года по настоящее время почти 280 человек были лишены ранее полученного гражданства РФ. За минувший год гражданами России стали свыше 656 тысяч человек.

Ранее в МВД перечислили критерии запрещённых в паспорте фото и отметок. При этом в основном документе гражданина РФ можно указать свою группу крови, резус-фактор и ИНН.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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