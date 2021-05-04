Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Хакер дал советы, как заставить телефон не "тормозить"

Например, нужно проверять, какие приложения работают в фоновом режиме. Они существенно увеличивают расход вычислительных ресурсов и заряда батареи.

4 мая 2021, 02:42
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Для улучшения работы телефона владельцам следует его периодически перезагружать и очищать оперативную память, делать это лучше каждый день. Такой совет дал эксперт по кибербезопасности, хакер Сергей Вакулин.

"Это улучшает производительность самого телефона, быстродействие, его оперативность. Влияет на его оперативную память и так далее", — отметил специалист в беседе с URA.RU.

Также Вакулин посоветовал пользователям проверять, работают ли в фоновом режиме приложения. Это тоже заметно влияет на зарядку устройства. По словам эксперта, приложения потребляют электроэнергию, даже когда ими не пользуются. Вакулин призвал владельцев смартфонов отслеживать в настройках статистику и мониторить такие приложения.

Долой все стрессы: доктор рассказал, почему нельзя спать со смартфоном

Долой все стрессы: доктор рассказал, почему нельзя спать со смартфоном

А ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин добавил, что пользователи мобильных устройств не всегда понимают, какие программы устанавливают на свой гаджет. А ведь те могут замедлять работу устройства.

"Приведу простой пример. Люди начинают экспериментировать с заменой стандартных приложений для звонков, и неожиданно оказывается, что они поставили пять таких приложений, не удалили ни одно и во время звонка телефон начинает тормозить. Это обычная история, и делать этого не стоит", — подчеркнул эксперт.

Ранее россиянам посоветовали, что делать в случае потери телефона. В первую очередь важно обезопасить личные данные.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1