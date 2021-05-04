Хакер дал советы, как заставить телефон не "тормозить"

Для улучшения работы телефона владельцам следует его периодически перезагружать и очищать оперативную память, делать это лучше каждый день. Такой совет дал эксперт по кибербезопасности, хакер Сергей Вакулин.

"Это улучшает производительность самого телефона, быстродействие, его оперативность. Влияет на его оперативную память и так далее", — отметил специалист в беседе с URA.RU.

Также Вакулин посоветовал пользователям проверять, работают ли в фоновом режиме приложения. Это тоже заметно влияет на зарядку устройства. По словам эксперта, приложения потребляют электроэнергию, даже когда ими не пользуются. Вакулин призвал владельцев смартфонов отслеживать в настройках статистику и мониторить такие приложения.

А ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин добавил, что пользователи мобильных устройств не всегда понимают, какие программы устанавливают на свой гаджет. А ведь те могут замедлять работу устройства.

"Приведу простой пример. Люди начинают экспериментировать с заменой стандартных приложений для звонков, и неожиданно оказывается, что они поставили пять таких приложений, не удалили ни одно и во время звонка телефон начинает тормозить. Это обычная история, и делать этого не стоит", — подчеркнул эксперт.

Ранее россиянам посоветовали, что делать в случае потери телефона. В первую очередь важно обезопасить личные данные.

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