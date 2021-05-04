Как не получить передоз шашлыка: диетолог назвала оптимальную порцию

Блюда на гриле, не считая овощей, являются довольно тяжёлой пищей и могут быть вовсе противопоказаны людям с заболеваниями ЖКТ или высоким уровнем холестерина. Как утверждает врач-диетолог Наталия Герасимова, регулярное употребление шашлыка может негативно отразиться на здоровье.

"За десять дней я бы рекомендовала устроить себе этот праздник не более раза. Не стоит забывать, что шашлыки не приходят одни, обычно они идут в комплекте с алкогольными напитками, что тоже не очень хорошо может отразиться на организме", — сказала Герасимова в интервью "Известиям".

Диетолог назвала оптимальную порцию шашлыка. Для здорового человека она не должна превышать 130–150 г, а увеличение порции может повлечь за собой нарушение работы печени и впоследствии боль в животе.

"Поскольку больше 150 г белкового продукта — будь то мясо, птица или рыба — зараз обычно человек не может переварить, соответственно, за второй приём пищи можно съесть примерно столько же или чуть меньше", — уточнила врач.

Ранее терапевт-кардиолог-диетолог и медицинский блогер рассказывал, что перед употреблением шашлыка лучше заполнить желудок овощами и водой. Он также отметил, что есть категория людей, которым это любимое россиянами блюдо из определённых сортов мяса вовсе противопоказано.

Авторы