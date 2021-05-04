Главный конкурент биткоина побил исторический максимум по стоимости

На момент публикации стоимость одной единицы Ethereum составляла 3286,9 доллара. Прежний резкий скачок был в январе нынешнего года. Тогда на пике стоимость достигала около 1440 долларов. В том же месяце специалисты предрекали, что криптовалюта Ethereum в будущем может рекордно подорожать. По мнению стратега исследовательской компании Fundstrat Global Advisors Дэвида Грайдера, её стоимость может увеличиваться более чем в семь раз — до 10,5 тысячи долларов. Эксперт также заявлял, что Ethereum является лучшим вложением в среде криптовалют, но без внимания нельзя оставлять риск снижения цен.