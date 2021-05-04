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Главный конкурент биткоина побил исторический максимум по стоимости

Прежний резкий скачок был в январе нынешнего года, теперь курс обновляется едва ли не каждый день.

4 мая 2021, 01:58
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Криптовалюта Ethereum, которую эксперты называют главным конкурентом биткоина, рекордно подорожала. Стоимость одной единицы превышает три тысячи долларов. Об этом свидетельствуют данные сервиса TradingView.

На момент публикации стоимость одной единицы Ethereum составляла 3286,9 доллара. Прежний резкий скачок был в январе нынешнего года. Тогда на пике стоимость достигала около 1440 долларов. В том же месяце специалисты предрекали, что криптовалюта Ethereum в будущем может рекордно подорожать. По мнению стратега исследовательской компании Fundstrat Global Advisors Дэвида Грайдера, её стоимость может увеличиваться более чем в семь раз — до 10,5 тысячи долларов. Эксперт также заявлял, что Ethereum является лучшим вложением в среде криптовалют, но без внимания нельзя оставлять риск снижения цен.

Цена биткоина резко рухнула ниже 50 тысяч долларов

Цена биткоина резко рухнула ниже 50 тысяч долларов

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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