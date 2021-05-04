"Профукаем": Аналитик предрёк Украине потерю аграрного потенциала

Руководитель украинского аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарёв заявил, что из-за открытия рынка земли для иностранцев страна в скором будущем может лишиться аграрного потенциала. Об этом он рассказал в интервью телеканалу КРТ.

По мнению эксперта, в данный момент в стране многие люди "со светлыми лицами" говорят о том, что село заживёт после появления там эффективных собственников. Однако четверть века назад подобное говорилось об эффективных владельцах промышленных предприятий.

"И точно так же, как мы благополучно профукали индустриальный потенциал, мы профукаем и аграрный", — подчеркнул Золотарёв.

Глава аналитического центра также добавил, что никто не думает о социальной цене. Он предупредил, что в результате реформы от 3,5 до 5 миллионов украинцев могут стать "лишними людьми".

"Перспектива — страна периферийного капитализма. Причём не факт, что будет обеспечена её целостность", — резюмировал Золотарёв.

Добавим, что 31 марта 2020 года Верховная рада приняла закон об открытии земельного рынка с 1 июля 2021-го. На Украине почти 20 лет действует мораторий на продажу сельскохозяйственных угодий. Президент Незалежной Владимир Зеленский, выступая в парламенте, заявил, что принятие закона необходимо для получения транша от МВФ. При этом большинство жителей страны боятся, что землю скупят олигархи и иностранцы.

Ранее сообщалось, что в Раде раскритиковали Зеленского и призвали очистить украинскую землю.

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