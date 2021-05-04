На юго-востоке Москвы вспыхнул пожар в гостинице
В помещении сильное задымление, люди просят помощи из окон. Возгоранию присвоен второй — повышенный — ранг сложности.
Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей
На юго-востоке Москвы произошло возгорание в гостинице, спасатели организовали эвакуацию людей. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.
Как уточняет агентство, пожар вспыхнул в здании по адресу 6-я Кожуховская улица, 26. Отмечается, что некоторые люди просят помощи из окон. В помещениях сильное задымление. Пожару присвоен второй — повышенный — ранг сложности. В пресс-службе ГУ МЧС по российской столице указали, что здание пятиэтажное, идёт разведка.
Ранее сообщалось, что водитель "газели" из Северодвинска не растерялся, когда его автомобиль загорелся, и доехал на машине прямо к пожарной части.
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