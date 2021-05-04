Создателей и съёмочную группу "Пункта пропуска" занесли в "Миротворец"
В скандально известную украинскую базу попали режиссёр, оператор-постановщик и некоторые актёры фильма.
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Съёмочная группа российского фильма "Пункт пропуска" попала в базу украинского сайта "Миротворец", причиной стала её работа в Крыму. Автор сценария кинокартины Иван Соловьёв расценил эти действия как проявление слабости.
"Глубоко убеждён, что запрет художественных произведений, а также давление и запугивание деятелей культуры сродни методам Третьего рейха, когда тысячи книг сжигались на кострах только потому, что не вписывались в чью-то глубоко ограниченную "правду", замешанную на национализме и насилии", — сказал Соловьёв в беседе с РИА "Новости".
В базу украинского сайта попали в том числе режиссёр Вера Соколова и оператор-постановщик Леонид Рудкевич, народный артист России Эммануил Виторган, заслуженный артист России Михаил Калиничев, Борис Эстрин и молодые артисты.
В начале апреля украинскую актрису и блогера Лизу Василенко тоже внесли в базу "Миротворца". Её назвали провокатором после слов "всяко лучше сдохнуть в России, чем на Украине".
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