Создателей и съёмочную группу "Пункта пропуска" занесли в "Миротворец"

Съёмочная группа российского фильма "Пункт пропуска" попала в базу украинского сайта "Миротворец", причиной стала её работа в Крыму. Автор сценария кинокартины Иван Соловьёв расценил эти действия как проявление слабости.

"Глубоко убеждён, что запрет художественных произведений, а также давление и запугивание деятелей культуры сродни методам Третьего рейха, когда тысячи книг сжигались на кострах только потому, что не вписывались в чью-то глубоко ограниченную "правду", замешанную на национализме и насилии", — сказал Соловьёв в беседе с РИА "Новости".

В базу украинского сайта попали в том числе режиссёр Вера Соколова и оператор-постановщик Леонид Рудкевич, народный артист России Эммануил Виторган, заслуженный артист России Михаил Калиничев, Борис Эстрин и молодые артисты.

В начале апреля украинскую актрису и блогера Лизу Василенко тоже внесли в базу "Миротворца". Её назвали провокатором после слов "всяко лучше сдохнуть в России, чем на Украине".

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