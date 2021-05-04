Вооружённый американец попытался прорваться в штаб-квартиру ЦРУ

В американском штате Вирджиния неизвестный попытался пробраться на территорию штаб-квартиры Центрального разведывательного управления в Лэнгли. Дело закончилось тем, что его подстрелили при попытке достать оружие. Об этом сообщает NBC News.

Как отмечается, мужчина пытался въехать на территорию управления на своём автомобиле. Пропуска у него не оказалось, поэтому дальше КПП он не продвинулся. Там его просили развернуться, но ответ получили отрицательный. Вскоре по неизвестному открыли огонь, когда тот достал оружие.

По предварительным данным, речь идёт о человеке, который уже не раз пытался пробраться в здание ЦРУ из-за ментальных проблем. Пока его увезли в больницу, о степени ранения не сообщается, как и о личности нарушителя.

Лайф рассказывал, что неделю назад другой американец попытался проникнуть на закрытую территорию Капитолия. Это был уже второй подобный случай за последнее время. В начале апреля молодой человек протаранил полицейских на КПП у Капитолия и был там же застрелен. Потом стало известно, что у него были признаки паранойи.

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