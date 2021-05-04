СМИ: Бывший британский разведчик передал ФБР второе "досье" на Трампа

Экс-сотрудник британской службы внешней разведки MI6 Кристофер Стил передал Федеральному бюро расследований (ФБР) второе "досье" на Дональда Трампа после того, как тот занял пост президента США в январе 2017 года. Об этом пишет газета The Daily Telegraph, ссылаясь на свои источники.

По данным издания, второе "досье" на экс-главу Белого дома, как и первое, содержало информацию, не проходившую процедуру перепроверки и анализа. Отмечается, что Стил передал ФБР новые данные о якобы связях бывшего руководителя предвыборного штаба республиканца Пола Манафорта с Россией. "Досье" также включало утверждения о наличии у России дополнительных компрометирующих сведений о любовных похождениях самого Трампа.

Газета также отмечает, что источники информации для двух "досье" различались. Как уточняется, Стил был опрошен ФБР в сентябре 2017 года и заявил, что его прежний информатор стал недоступен, однако новая "агентурная сеть" начинает получать о Трампе данные, которые представляются интересными бывшему сотруднику британской разведки.

Добавим, что сбор компромата на Трампа начался в 2015 году. Изначально это делалось по заказу сторонников республиканцев, критиковавших миллиардера, который вступил в борьбу за президентское кресло. Заказ получила компания Fusion GPS, позже к работе над "досье" был подключён Стил и его лондонская фирма. Когда Трамп стал наиболее вероятным претендентом на выдвижение кандидатом в президенты, республиканцы, по данным газеты The New York Times, прекратили финансирование работы Fusion GPS, однако их сменили демократы. В частности, установлено, что Стил получал денежные средства от Национального комитета Демократической партии США и предвыборного штаба Хиллари Клинтон.

В "досье" утверждалось, что российские спецслужбы имеют информацию личного и финансового характера, дискредитирующую Дональда Трампа. Однако спустя некоторое время ФБР и Минюст Штатов сообщили членам американского конгресса, что не смогли установить подлинность сведений, изложенных в этих материалах. Сам Трамп неоднократно заявлял, что "досье" является фальшивкой и примером "тотальной политической охоты на ведьм".

Ранее были обнародованы секретные документы Трампа по нанесению ударов вне боевых зон.

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