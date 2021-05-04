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Жертвами пожара в гостинице на юго-востоке Москвы стали три человека

Площадь возгорания достигла 100 квадратных метров, огонь удалось локализовать. Пожару присвоен повышенный ранг сложности.

4 мая 2021, 01:36
<p>Фото © ГУ МЧС по Москве</p>

Фото © ГУ МЧС по Москве

В Москве при пожаре в гостинице по адресу: 6-я Кожуховская, №26 погибли три человека, их тела найдены в здании. Распространение огня удалось локализовать.

"При тушении пожара в гостинице по адресу: 6-я Кожуховская, 26, найдены три тела погибших", — сообщил источник ТАСС.

На юго-востоке Москвы вспыхнул пожар в гостинице

На юго-востоке Москвы вспыхнул пожар в гостинице

Пожар успел распространиться на площади 100 квадратных метров. Возгоранию был присвоен второй — повышенный — ранг сложности. На месте ЧП работают экстренные службы.

А накануне в центре Москвы произошёл пожар в доме постройки начала прошлого века. Там погиб один человек.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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