Жертвами пожара в гостинице на юго-востоке Москвы стали три человека
Площадь возгорания достигла 100 квадратных метров, огонь удалось локализовать. Пожару присвоен повышенный ранг сложности.
Фото © ГУ МЧС по Москве
В Москве при пожаре в гостинице по адресу: 6-я Кожуховская, №26 погибли три человека, их тела найдены в здании. Распространение огня удалось локализовать.
"При тушении пожара в гостинице по адресу: 6-я Кожуховская, 26, найдены три тела погибших", — сообщил источник ТАСС.
Пожар успел распространиться на площади 100 квадратных метров. Возгоранию был присвоен второй — повышенный — ранг сложности. На месте ЧП работают экстренные службы.
А накануне в центре Москвы произошёл пожар в доме постройки начала прошлого века. Там погиб один человек.
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