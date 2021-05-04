Twitter сделал общедоступным свой аналог Clubhouse

Как пишет CNBC, с осени Spaces тестировался с привлечением ограниченного числа пользователей. Теперь же пользователи Twitter смогут увидеть в верхней части своих хроник "фиолетовые пузыри". Именно этот значок будет показывать, где в реальном времени идут беседы. Для присоединения к чату достаточно будет лишь кликнуть по ним.