Twitter сделал общедоступным свой аналог Clubhouse
В новом сервисе как и в приложении-конкуренте пользователи могут создавать виртуальные комнаты для голосового общения.
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Twitter сделал общедоступным сервис голосовых чатов Spaces. Первыми право создания "аудиопространств" получат пользователи приложений соцсети на iOS и Android с числом подписчиков от 600 человек.
Как пишет CNBC, с осени Spaces тестировался с привлечением ограниченного числа пользователей. Теперь же пользователи Twitter смогут увидеть в верхней части своих хроник "фиолетовые пузыри". Именно этот значок будет показывать, где в реальном времени идут беседы. Для присоединения к чату достаточно будет лишь кликнуть по ним.
Изначально Twitter хотел представить новый аналог аудиосети в апреле. Тестирование было начато ещё в ноябре 2020 года. Как планируют разработчики, Spaces будет играть ключевую роль в достижении социальной сетью числа ежедневных активных пользователей в 315 млн к концу 2023 года.
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