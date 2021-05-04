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Повышение ипотечных ставок до 9–10% предсказали аналитики

На этом фоне объёмы выдачи кредитов могут резко сократиться. Но есть и фактор, который может поддержать рынок, — постепенное восстановление экономики.

4 мая 2021, 02:10
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Объём выдачи ипотечных кредитов в 2021 году может оказаться примерно на 10% ниже, чем в прошлом году. Как полагают аналитики "Открытия Research", в общей сложности будет выдано около 1,4 млн ипотек на сумму 3,8–4 трлн рублей. Ставки по ипотеке на новостройки могут подняться до уровня 7,5–8,5%, а на "вторичку" — сразу до до 9–10%.

"Фактический объём ипотечных кредитов в 2021 году может оказаться примерно на 10% ниже и будет сильно зависеть от траектории повышения ключевой ставки, ужесточения требований ЦБ к выдаваемой ипотеке, а также параметров госпрограммы льготной ипотеки во втором полугодии", — отмечают аналитики в беседе с ТАСС.

Эксперты уверены, что повышение ипотечной ставки сделает неизбежным рост ежемесячного платежа, а это может привести к снижению спроса или цен. Однако они подчёркивают, что в 2022 году данный рынок вновь может активизироваться, поскольку ожидается постепенное восстановление экономики после пандемии коронавируса.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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