Повышение ипотечных ставок до 9–10% предсказали аналитики

Объём выдачи ипотечных кредитов в 2021 году может оказаться примерно на 10% ниже, чем в прошлом году. Как полагают аналитики "Открытия Research", в общей сложности будет выдано около 1,4 млн ипотек на сумму 3,8–4 трлн рублей. Ставки по ипотеке на новостройки могут подняться до уровня 7,5–8,5%, а на "вторичку" — сразу до до 9–10%.

"Фактический объём ипотечных кредитов в 2021 году может оказаться примерно на 10% ниже и будет сильно зависеть от траектории повышения ключевой ставки, ужесточения требований ЦБ к выдаваемой ипотеке, а также параметров госпрограммы льготной ипотеки во втором полугодии", — отмечают аналитики в беседе с ТАСС.

Эксперты уверены, что повышение ипотечной ставки сделает неизбежным рост ежемесячного платежа, а это может привести к снижению спроса или цен. Однако они подчёркивают, что в 2022 году данный рынок вновь может активизироваться, поскольку ожидается постепенное восстановление экономики после пандемии коронавируса.

Ранее депутат Госдумы направил в Минтруд предложение упростить процедуру покупки недвижимости за маткапитал. Народный избранник считает необходимым отменить временные ограничения на использование этих денег в случае, когда жильё приобретают без ипотеки.

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