Уилл Смит предстал в трусах и наихудшей физической форме, но его всё равно засыпали комплиментами
Голливудский актёр решил быть честным с публикой. Реакция подписчиков на звёздный отвисший живот знаменитости явно понравится.
Американский актёр, музыкант и двукратный номинант "Оскара" Уилл Смит порадовал своих фанатов необычным фото. На снимке он стоит на лужайке в трусах и незастёгнутой спортивной куртке, из-под которой выдаётся живот.
"Буду честен — я нахожусь в худшей форме в своей жизни", — подписал актёр фото в своём аккаунте в "Инстаграме".
Фанаты же восхитились актёром даже в такой форме. Они написали, что их 52-летний кумир выглядит замечательно. Некоторые подчёркивают, что с его талантами можно выглядеть как угодно.
"Вы — Уилл Смит! Вы можете быть в любой форме", — заверили его поклонники.
Ранее футбольный клуб "Зенит" опубликовал фото игроков с известным актёром и продюсером Уиллом Смитом, который стал специальным гостем на тренировке в Дубае.
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