Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Пиво за вакцинацию от коронавируса стали предлагать в американском штате

Такое предложение делают власти Нью-Джерси, и оно распространяется только на совершеннолетних, то есть граждан в возрасте от 21 года.

4 мая 2021, 02:55
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Бесплатный бокал пива предлагают жителям, прошедшим вакцинацию от коронавируса в штате Нью-Джерси. Подарок можно получить после первой дозы вакцины. Акция будет длиться в течение мая.

"Любой житель Нью-Джерси, который получит первую дозу вакцины в течение мая и принесёт подтверждающий это документ в одну из участвующих в программе пивоварен, получит бесплатное пиво", — рассказал губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи.

Таким образом власти штата планируют ускорить темпы вакцинации населения. Как рассчитывает Мерфи, к концу июня будет привито 4,7 млн жителей Нью-Джерси. Сейчас полную вакцинацию от коронавируса в регионе прошло более 3,2 млн из 8,8 млн человек.

В Нью-Йорке привившимся от ковида начали раздавать марихуану

В Нью-Йорке привившимся от ковида начали раздавать марихуану

Ранее Лайф рассказывал, что американцам предрекли отсутствие коллективного иммунитета к коронавирусу. Дело в нежелании очень многих граждан получать прививку от этого заболевания.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1