Пиво за вакцинацию от коронавируса стали предлагать в американском штате
Такое предложение делают власти Нью-Джерси, и оно распространяется только на совершеннолетних, то есть граждан в возрасте от 21 года.
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Бесплатный бокал пива предлагают жителям, прошедшим вакцинацию от коронавируса в штате Нью-Джерси. Подарок можно получить после первой дозы вакцины. Акция будет длиться в течение мая.
"Любой житель Нью-Джерси, который получит первую дозу вакцины в течение мая и принесёт подтверждающий это документ в одну из участвующих в программе пивоварен, получит бесплатное пиво", — рассказал губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи.
Таким образом власти штата планируют ускорить темпы вакцинации населения. Как рассчитывает Мерфи, к концу июня будет привито 4,7 млн жителей Нью-Джерси. Сейчас полную вакцинацию от коронавируса в регионе прошло более 3,2 млн из 8,8 млн человек.
Ранее Лайф рассказывал, что американцам предрекли отсутствие коллективного иммунитета к коронавирусу. Дело в нежелании очень многих граждан получать прививку от этого заболевания.
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