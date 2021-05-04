Президент Мексики извинился перед индейцами майя

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор от имени правительства и себя лично принес извинения народу майя. Он отметил, что извиняется за преступления против них, которые проходили в различные эпохи. Индейцы, в свою очередь, предложили из слов сделать реальные шаги по поддержке и защите прав коренных народов.

"Здесь мы из необходимости соблюдения государственной этики и согласно собственным убеждениям приносим самые искренние извинения народу майя за ужасные преступления, которые совершали отдельные лица и национальные власти в ходе конкисты, трёх веков колониального господства и за 200 лет независимой Мексики", - заявил в ходе церемонии в карибском штате Кинтана-Роо Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Он отметил, что не только майя, но и другие народы стали жертвами жестокости со стороны колонизаторов и их потомков. Поэтому представитель народа майя Ана Дзиб в ответном слове попросила президента принести эти извинения в виде конкретных дел для защиты коренных народов.

Предлагается, чтобы была создана комиссия памяти и притязания, план развития коренных народов для решения их насущных проблем. Это, по мнению Дзибы, позволит искоренить несправедливость и повторения дискриминации.

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