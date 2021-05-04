Раздававшая печенье на Майдане Виктория Нуланд решила опять посетить Украину

Виктория Нуланд, которая недавно была утверждена Сенатом Конгресса США на должность заместителя госсекретаря по политическим делам, будет находиться в Киеве во время визита туда главы Госдепартамента Штатов Энтони Блинкена. Это следует из графика, распространённого пресс-службой американского внешнеполитического ведомства.

Сейчас глава Госдепа США находится в Лондоне для участия в переговорах министров иностранных дел G7. На прошлой неделе ведомство сообщило, что после этого — 5–6 мая — Блинкен посетит Украину, где, вероятно, встретится с президентом Незалежной Владимиром Зеленским. Согласно графику Госдепартамента, с 4 по 6 мая Нуланд отправляется в Лондон и Киев. В поездке в Великобританию и на Украину Блинкена также сопровождает исполняющий обязанности помощника госсекретаря Штатов по делам Европы и Евразии Филип Рикер.

Добавим, что ранее Нуланд была помощником американского госсекретаря по делам Европы и Евразии. С сентября 2013 года по январь 2017 года она в администрации 44-го президента США Барака Обамы курировала, в частности, вопросы, касающиеся политики в отношении постсоветских государств. Широкую известность Нуланд получила во время событий на Майдане в 2014 году. Тогда она общалась с участниками протестов в Киеве и раздавала печенье.

Как уже сообщал Лайф, США через визит Блинкена в Киев хотят продемонстрировать союзникам по НАТО, что Вашингтон не намерен отказываться от жёсткого курса в отношении Москвы на запланированной встрече лидеров Джо Байдена и Владимира Путина, которая может состояться летом.

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