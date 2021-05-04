Россиян предупредили о возможных санкциях за досрочное погашение кредита

Банки не имеют права отказать заёмщику в досрочном погашении долга. Отечественные кредитные организации обязали предоставлять такое право ещё в 2011 году, но далеко не все соблюдают это правило. Юристы говорят, что если всё-таки банк отказывает вам в этом, то вы можете отстаивать свои права законными методами.

"Банки не имеют права отказать клиенту в намерении погасить свой долг досрочно. Поэтому, если сотрудники банка отказываются принять у вас заявление или препятствуют вам каким-то другим способом, просите обосновать действия в письменном виде. Такой документ впоследствии поможет вам защитить свои права", — рассказал в беседе с агентством "Прайм" юрист Егор Редин.

Пункт о досрочном погашении должен присутствовать в кредитном договоре. Если же он отсутствует, то заёмщик должен оповестить банк о своём намерении погасить кредит досрочно за 30 дней. В случае если банк вас всё же оштрафовал, то такое решение кредитной организации необходимо оспорить, написав заявление с требованием вернуть комиссию или же штраф за досрочный возврат займа, ссылаясь на статью 809 ГК РФ.

Как отмечает адвокат Алексей Гавришев, уже после всех процедур необходимо получить от банка соответствующее уведомление о совершённом досрочном погашении. Это может быть официальное письмо на фирменном бланке и с печатью, где обязательно должна быть подпись ответственного сотрудника.

Ранее финансист рассказал, чем опасно погашение кредитов через банкомат. Он отметил, что мошенники могут перехватить информацию, которую вводит клиент в устройство. А платёж может быть не зачислен на счёт к положенному сроку.

Авторы