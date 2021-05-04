Юрист предупредила дачников о штрафах за одуванчики, ромашку и мяту на участке

Обилие на дачном участке таких привычных растений, как одуванчики, мята или ромашка, может привести к штрафу для хозяина земли. Об этом россиян предупредила юрист Татьяна Мацукова. Она пояснила, что эти сорняки так же, как борщевик и чертополох, входят в число опасных.

В беседе с РИА "Недвижимость" юрист подчеркнула, что законом предусмотрена ответственность за нарушение правил борьбы с опасными вредителями растений, возбудителями болезней растений, растениями-сорняками. Так, дачникам, которые не уничтожают сорняки, грозит административный штраф от 300 до 500 рублей, должностным лицам — от 500 рублей до одной тысячи, юридическим — от пяти до десяти тысяч рублей.

"Перечень сорных растений определён постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 № 1482. К числу сорных растений относятся, в частности, борщевик Сосновского, мята полевая, осот полевой, одуванчик лекарственный, ромашка пахучая, чертополохи разных видов, амброзия разных видов", — рассказала Мацукова.

Отмечается, что правонарушение заключается в использовании заражённых болезнями семян и в бездействии, когда владелец не убирает сорные растения. При этом юрист добавила, что при несущественности нарушения и крайне малом вреде можно избежать административной ответственности.

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