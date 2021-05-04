Рухнул на машины: опубликовано видео с моментом крушения метромоста в Мехико
По последним данным, шесть человек погибли, более 80 числятся пострадавшими. Экстренные службы продолжают работы на месте ЧП.
Опубликовано видео с моментом крушения метромоста в Мехико. Видео © twitter/PMBreakingNews
Мексиканские СМИ обнародовали кадры с моментом обрушения метромоста в Мехико. На этих кадрах видно, что конструкция ломается под вагонами, когда под ней едут автомобили.
Первые минуты после обрушения метромоста в Мехико. Видео © twitter/SUUMA_CDMX
По информации местных СМИ, авария произошла на юго-востоке Мехико, в районе станций Оливос и Тесонко. Сейчас там работают экстренные службы, они разбирают завалы. На место ЧП прибыла мэр города.
Напомним также о недавней трагедии в Израиле. Она произошла в районе горы Мерон. Во время давки погибло по меньшей мере 44 человека, ещё более ста пострадало. Изначально в качестве причины происшествия СМИ указывали обрушение трибуны, однако эта информация подтверждения не нашла.
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