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Рухнул на машины: опубликовано видео с моментом крушения метромоста в Мехико

По последним данным, шесть человек погибли, более 80 числятся пострадавшими. Экстренные службы продолжают работы на месте ЧП.

4 мая 2021, 04:36

Опубликовано видео с моментом крушения метромоста в Мехико. Видео © twitter/PMBreakingNews

Мексиканские СМИ обнародовали кадры с моментом обрушения метромоста в Мехико. На этих кадрах видно, что конструкция ломается под вагонами, когда под ней едут автомобили.

Первые минуты после обрушения метромоста в Мехико. Видео © twitter/SUUMA_CDMX

По информации местных СМИ, авария произошла на юго-востоке Мехико, в районе станций Оливос и Тесонко. Сейчас там работают экстренные службы, они разбирают завалы. На место ЧП прибыла мэр города.

В Мехико мост рухнул вместе с вагонами метро, есть погибшие

В Мехико мост рухнул вместе с вагонами метро, есть погибшие

Напомним также о недавней трагедии в Израиле. Она произошла в районе горы Мерон. Во время давки погибло по меньшей мере 44 человека, ещё более ста пострадало. Изначально в качестве причины происшествия СМИ указывали обрушение трибуны, однако эта информация подтверждения не нашла.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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