В Мехико мост рухнул вместе с вагонами метро, есть погибшие

В Мехико вместе с вагонами обрушился пролёт моста. Об этом сообщила мэр города Клаудиа Шейнбаум, добавив, что она направляется к месту аварии.

Жители столицы Мексики делятся видео с места ЧП. Там работает много сотрудников экстренных служб, они разбирают завалы. По предварительным данным, пострадало не менее 80 человек, также сообщается о нескольких погибших.

Напомним о событиях 2018 года в Генуе, где также обрушились пролёты моста, но автомобильного. Жертвами той аварии стали несколько десятков человек.

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