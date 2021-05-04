В Мехико мост рухнул вместе с вагонами метро, есть погибшие
Судя по фото и видео с места ЧП, сломался один из пролётов, когда на нём находилось два вагона.
Фото © twitter/ambriz_oficial
В Мехико вместе с вагонами обрушился пролёт моста. Об этом сообщила мэр города Клаудиа Шейнбаум, добавив, что она направляется к месту аварии.
Жители столицы Мексики делятся видео с места ЧП. Там работает много сотрудников экстренных служб, они разбирают завалы. По предварительным данным, пострадало не менее 80 человек, также сообщается о нескольких погибших.
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Напомним о событиях 2018 года в Генуе, где также обрушились пролёты моста, но автомобильного. Жертвами той аварии стали несколько десятков человек.
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