Едва держалась на ногах. В Прикамье сняли на видео пьяную мать, гуляющую с ребёнком

В Прикамье сняли на видео пьяную мать, гуляющую с ребёнком. Видео © ВКонтакте / ВСЕ БЕРЕЗНИКИ

В городе Березники в Пермском крае местный житель снял на видео пьяную мать, гуляющую во дворе с ребёнком. Запись он выложил в социальные сети, чем вызвал бурную дискуссию среди пользователей. Сам же автор уверен, что его действия смогут привлечь внимание органов опеки к подобным семьям.

"Может, органы опеки уже почаще начнут следить за подобными семьями. Невменяемые родители с ребёнком. Мамаша, посмотри на себя со стороны. Может, стыдно станет и возьмёшься за ум!" — пишет автор видео.

На опубликованных кадрах женщина сильно шатается, периодически падает, едва встаёт, общается с такой же подвыпившей компанией. Всё это происходит во дворе дома по улице Юбилейной возле детской площадки. Всё это время там гулял её ребёнок.

Видео вызвало бурную дискуссию в Сети. Некоторые пользователи осуждают автора, отмечая, что любой человек имеет право расслабиться. Другие, наоборот, осуждают женщину за её аморальное поведение.

Ранее Лайф сообщал, что в Оренбурге сотрудники дорожно-патрульной службы задержали пьяного мужчину, который бегал вокруг детской площадки с топором в руках.

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