"Семейная реликвия": Житель Москвы выставил на продажу 20-летний кулич за 10 миллионов

Житель Москвы выставил на продажу 20-летний кулич ценой 10 миллионов рублей. Предложение о продаже мужчина разместил на популярном сайте объявлений.

Такую цену продавец обусловил тем, что это очень непростой кулич и у него богатая история. Он якобы невероятно старый (аж 20 лет) и был испечён ещё до наступления нового миллениума. Помимо этого, по словам москвича, кулич освятили в старинном православном храме, однако на вопрос, в каком, он не ответил.

Мужчина также заявил, что на продажу "семейной реликвии" его толкнула крайняя нужда. В объявлении он уверяет, что кулич за 20 лет не постарел ни на день и до сих пор источает чудесный запах ванили.

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