Сталин побеждает на выборах в Индии

Индийский политик Мутхувел Карунанидхи Сталин, названный в честь советского вождя, готовится прийти к власти в штате Тамилнад, юг Индии, сообщает Daily Mail. Возглавляемая им партия опережает ближайших конкурентов с большим отрывом.

"Индийский Сталин" родился 1 марта 1953 года — за четыре дня до смерти советского лидера. Политик вспомнил, как в 1989 году приехал в Советский Союз и в аэропорту к нему отнеслись с подозрением.

"Как только я приземлился в российском аэропорту, меня попросили назвать моё имя. Когда я сказал Сталин, многие люди в аэропорту начали смотреть на меня. Проверяя мой паспорт, чиновники задали мне несколько вопросов, прежде чем меня впустили", — поделился Мутхувел Карунанидхи.

После этого политик пришёл к выводу, что в Советском Союзе Сталина "многие недолюбливали".

Окончательные результаты выборов в Индии станут известны 2 мая.

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