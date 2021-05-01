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Сталин побеждает на выборах в Индии

Политик родился в 1953 году — за четыре дня до смерти советского лидера.

1 мая 2021, 22:05
<p>Мутхувел Карунанидхи Сталин. Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C._%D0%9A._%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Мутхувел Карунанидхи Сталин. Фото © Wikipedia

Индийский политик Мутхувел Карунанидхи Сталин, названный в честь советского вождя, готовится прийти к власти в штате Тамилнад, юг Индии, сообщает Daily Mail. Возглавляемая им партия опережает ближайших конкурентов с большим отрывом.

"Индийский Сталин" родился 1 марта 1953 года — за четыре дня до смерти советского лидера. Политик вспомнил, как в 1989 году приехал в Советский Союз и в аэропорту к нему отнеслись с подозрением.

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"Как только я приземлился в российском аэропорту, меня попросили назвать моё имя. Когда я сказал Сталин, многие люди в аэропорту начали смотреть на меня. Проверяя мой паспорт, чиновники задали мне несколько вопросов, прежде чем меня впустили", — поделился Мутхувел Карунанидхи.

После этого политик пришёл к выводу, что в Советском Союзе Сталина "многие недолюбливали".

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Окончательные результаты выборов в Индии станут известны 2 мая.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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