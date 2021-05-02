Соколы Сталина — Чкалов, Байдуков и Беляков: как Америка встречала "диких русских лётчиков"

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Посадку пришлось осуществлять в условиях низкой облачности и дождя. Собственно, изначально был план дотянуть до Сан-Франциско, но топливо заканчивалось, и Чкалов решил посадить самолёт на военном аэродроме в Ванкувере, штат Вашингтон. Несмотря на то что взлётно-посадочная полоса была короткой для АНТ, самолёт благополучно сел — и уже через несколько минут советские лётчики оказались в объятиях американцев. Граждан США не смогли задержать ни военные, ни ограждения, хотя в штате Вашингтон было пять утра (приземление произошло в 15:30 по московскому времени).

Первым из официальных лиц лётчиков встретил начальник местного гарнизона генерал Джордж Маршалл. Он же предоставил советским лётчикам свой дом для первого ночлега в США. Кстати, визит экипажа дал толчок карьере Маршалла — когда журналисты наперебой строчили репортажи о героическом экипаже, они упоминали и имя генерала. Вместе с Чкаловым, Байдуковым и Беляковым Маршалл попал на приём к президенту Рузвельту и благодарил лётчиков за славу. "Вы сделали меня популярным, — сказал он Чкалову, — а у нас это дороже денег!" И действительно, вскоре он стал министром обороны США, а потом и госсекретарём. Да и для самого города Ванкувера прилёт советских лётчиков стал историческим событием — в городе до сих пор есть улица Чкалова.

Маршрут

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Перелёт действительно был историческим. Ещё в 1931 году о подобном маршруте заговорил американский лётчик Уайли Пост. Он собирался совершить перелёт по маршруту Аляска – Архангельск в 1935 году, но разбился во время тренировки.

Попытку перелететь в Америку через Северный полюс в 1935 году предпринял экипаж Сигизмунда Леваневского, в который входил и Байдуков. Однако над Баренцевым морем начались проблемы: из-за того что масла в двигатель залили "под горлышко", оно стало подтекать через штатный дренаж. Байдуков пытался объяснить, что ничего страшного нет, но Леваневский достал маузер и приказал возвращаться. Дома он наотрез отказался летать на АНТ и даже ездил в США — закупать самолёт. Байдуков же верил в отечественную технику и при Сталине назвал план с закупкой глупостью. В США в те годы действительно не было самолёта, способного справиться с задачей. Поэтому, когда самолёт снова был готов к перелёту, Байдуков предложил Чкалову возглавить экипаж. Перелёт был призван не только открыть новый маршрут в США, но и являлся прорывом в арктических исследованиях.

Перелёт

Фото © ТАСС

В полёте лётчики встретили четыре циклона. Чтобы их облететь, приходилось подниматься на высоту шесть тысяч метров. Температура в кабине опускалась до минус 9 °С, меховая одежда не спасала. Уже над американским континентом Чкалову стало плохо, пошла носом кровь, и он отдал штурвал Байдукову. Товарищи отдали Байдукову и последние остатки кислорода, а сами лежали без сил. Несколько раз происходило обледенение самолёта, и Байдукову приходилось снижаться.

Особо опасной была ситуация, когда из-за промерзания расширительного бачка из системы охлаждения, выбив пробку, выплеснулась охлаждающая жидкость с паром. Её уровень стал таким низким, что двигатель могло заклинить. Долить было нечего — вся вода замёрзла. Пришлось пожертвовать содержимым термосов — в систему охлаждения залили чай и кофе и на этой адской смеси долетели последние километры.

Экипаж

Герои Советского Союза, лётчики-испытатели, участники беспосадочного перелёта Москва – Северный полюс – Ванкувер Александр Беляков, Валерий Чкалов и Георгий Байдуков (слева направо). Фото © ТАСС / Фёдор Кислов

Экипаж подобрался удачный. Георгий Байдуков был мастером слепого полёта — он мог буквально часами вести самолёт по приборам, выдерживая курс. Александра Белякова в экипаже назвали профессором — он был начальником штурманской кафедры Военно-воздушной академии Жуковского и мог при выходе приборов из строя проложить маршрут даже по солнцу.

Командир экипажа Чкалов сумел отстоять полёт в правительстве и справиться с тяжёлым самолётом во время взлёта и посадки. Он был лучшим лётчиком того времени в СССР и не терялся там, где другие пилоты пасовали. Например, он точно посадил самолёт при сложных метеоусловиях на каменистую косу острова Удд в 1936 году и мог вести самолёт на бреющем полёте над штормовым морем. А однажды, когда на тренировке у самолёта заклинило одно из шасси, виртуозно посадил самолёт с одной опорой.

Самолёт

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Настоящим героем перелёта стал и самолёт АНТ-25. Его сконструировали специально для дальних перелётов. Размах крыльев составлял 34 метра, длина фюзеляжа только 13. При массе самолёта 3784 килограмма в баки между лонжеронами закачивали больше шести тысяч литров топлива. Взлететь с грунтовой полосы самолёт не мог — при разбеге у него начинали раскачиваться тяжёлые крылья. Поэтому для него была построена первая бетонная ВПП длиной 1800 метров. В начале полосы оборудовали горку высотой 6 и длиной 150 метров, на неё АНТ затаскивали тягачом. За первые 50 километров полёта самолёт набирал высоту 500 метров. Поэтому на его пути срыли холм и снесли заборы. А вот силовой агрегат был выдающийся — советский авиадвигатель 1ПД М-34Р выдавал 900 л.с.

По Америке

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Из Ванкувера лётчиков повезли в Портленд, а оттуда на "Дугласе" перевезли в Окленд. В полёте Беляков попросился за штурвал — оценил управляемость американского самолёта и эргономику кабины.

Ещё с воздуха лётчики увидели вереницы машин и толпы народа, а едва "Дуглас" приземлился и они появились на трапе, как вся эта толпа двинулась им навстречу. В аэропорту развевались флаги США и Советского Союза. На Чкалова, Байдукова и Белякова надели венки из роз, а их вид "привёл американцев в неистовый восторг". Они бросали в воздух шляпы, кепки и выкрикивали слова приветствия. Оказалось, что Окленд выдержал настоящий бой с другим городом, который хотел принимать лётчиков, — Сан-Франциско. В Окленде создали комитет по встрече, а на знамени местных коммунистов было написано: "Коммунистическая партия Калифорнии приветствует советских лётчиков за их выдающиеся социалистические достижения!" Тут же начался митинг. После Окленда экипаж АНТ ждал Сан-Франциско, где всё повторилось.

В Вашингтоне лётчики встретились с американским президентом Рузвельтом, а 28 июля в честь советских героев на 16-й улице был дан приём, который посетило 800 человек. Для лётчиков это оказалось настоящей морокой: члены конгресса, учёные, политики, военные прибывали и прибывали, и каждый хотел пожать руку героям. А едва гости прекратили прибывать, как стали разъезжаться, и каждый снова норовил попрощаться с лётчиками. Когда всё это закончилось, Чкалов платком вытер пот со лба и сказал: "Ну а теперь пойдём в зал и выпьем! Есть хочется!"

Слава советским орлам!

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В Нью-Йорке лётчиков окружила многотысячная толпа. Американцы кричали: "Да здравствует Советский Союз! Да здравствуют советские орлы!" Затем героев провезли по улицам города в кабриолетах, причём их попросили сесть на спинки кресел. Услышав приближающийся вой сирен, горожане выбегали из домов, приветственно махали руками. Многие в знак солидарности с СССР показывали сжатый кулак.

После встречи с мэром лётчики осмотрели городской парк и зверинец, а вечером в их честь в зале отеля "Волдорф-Астория" был дан обед, на котором собрался цвет американского учёного мира. Здесь были легендарный арктический исследователь Вильялмур Стефанссон, бывалые лётчики, участник экспедиции на Южный плюс Мэтью Хенсон, адмиралы, географы и политики.

Американский полярный исследователь Ричард Бэрд, который первым долетел до Северного полюса, выразил надежду, что перелёты сплотят страны для будущего сотрудничества: "Эти полёты будут навечно вписаны золотыми буквами в летопись истории!"

Обратно лётчики возвращались по морю на лайнере "Нормандия". Именно здесь Чкалов познакомился со звездой кинематографа Марлен Дитрих, которая приревновала лётчика к славе, и здесь же, на борту, прозвучал его знаменитый ответ. Когда один из миллионеров, желая поддеть советского пилота, спросил, сколько у него миллионов, Чкалов ответил: "Сто семьдесят!" "Рублей или долларов?" — уточнил американец. "У меня 170 миллионов людей. Они работают на меня так же, как я работаю на них!" Морем был отправлен в СССР и разобранный АНТ-25.