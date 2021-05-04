Стало известно, как россияне относятся к диспансеризации

Большинство (64%) трудоустроенных россиян, прошедших диспансеризацию в течение последних трёх лет, довольны качеством обследования. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на новый опрос сервиса по поиску работы SuperJob.

Результаты исследования также показали, что опрошенные старше 45 лет и респонденты с доходом менее 30 тысяч рублей чаще пользовались своим правом на бесплатное медицинское обследование. При этом диспансеризацию по большей части проходили женщины (39% против 34% среди мужчин).

Также 22% опрошенных заявили, что не видят смысла проходить комплексное обследование организма в государственной поликлинике, а у 21% респондентов просто не хватает времени, чтобы заняться своим здоровьем. Ещё каждый десятый опрошенный рассказал, что проходил диспансеризацию в частном медучреждении. К слову, 7% респондентов признались, что им просто лень ходить по врачам.

При этом, как следует из опроса, 34% участников исследования до 24 лет не знают о возможности бесплатно пройти обследование в государственной поликлинике.

Ранее Лайф рассказал о результатах опроса, который показал, сколько россиян довольны своей жизнью.

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