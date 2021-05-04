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При крушении метромоста в Мехико погибло 15 человек

Сейчас район происшествия оцеплен, все подъезды перекрыты, допускаются лишь машины экстренных служб.

4 мая 2021, 05:58
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/Planoinforma" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Plano Informativo</a></p>

Фото © Twitter / Plano Informativo

Жертвами крушения метромоста в Мехико, по предварительным данным, стали 15 человек. Об этом сообщила мэр мексиканской столицы Клаудиа Шейнбаум, передаёт UnoTV.

Отмечается, что около 70 человек пострадали в результате инцидента. В своём твиттере глава города также сообщила, что находится на месте происшествия.

Рухнул на машины: опубликовано видео с моментом крушения метромоста в Мехико

Рухнул на машины: опубликовано видео с моментом крушения метромоста в Мехико

Сейчас район обрушения оцеплен, все подъезды перекрыты, допускаются лишь машины экстренных служб.

Ранее Лайф рассказывал о трагедии в Израиле, которая произошла в районе горы Мерон. Во время давки погибло по меньшей мере 44 человека, ещё более ста пострадали. Изначально в качестве причины происшествия СМИ указывали обрушение трибуны, однако эта информация подтверждения не нашла.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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