Россиян предупредили о кроющейся в телефонах смертельной опасности

Известный в России аналитик, эксперт по электронным устройствам Эльдар Муртазин предупредил о смертельной опасности, которая может исходить от неоригинальных зарядок и других аксессуаров для смартфонов. По словам Муртазина, такие устройства могут воспламениться при использовании.

"Не нужно покупать зарядки в переходах, с рук и прочее. Если вы покупаете в Интернете у незнакомого продавца, то зарядка, скорее всего, окажется поддельной и это может привести не просто к выходу аккумулятора из строя и износу его, но и к воспламенению устройства, поломке. Это не пустые слова, ежегодно это происходит, а в России ежегодно несколько человек от этого умирают", — приводит слова Муртазина Ura.ru.

Кроме того, опасность представляет использование гаджета в ванне с водой, когда он находится на подзарядке. Также следует быть осторожными при разборке устройства.

"Если вы всё-таки разбираете устройство, не протыкайте и ни в коем случае не задевайте аккумулятор, потому что, если вы нарушите его оболочку, он может воспламениться", — подчеркнул эксперт.

Опасными для здоровья также могут быть дешёвые аксессуары для смартфона, такие как наушники или чехлы, поскольку они могут вызвать аллергические реакции или ожоги кожных покровов.

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