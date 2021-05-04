Над Москвой 5 мая состоится репетиция воздушного парада

Над Москвой Воздушно-космические силы России 5 мая отработают пролёт в парадном строю. Это будет тренировка перед грядущим Парадом Победы.

"В авиационной тренировке примут участие 23 вертолёта и 53 самолёта ВКС, всего 76 единиц авиационной техники. Все полёты будут выполняться на высотах от 180 до 550 метров и на скорости от 200 до 550 километров в час", — рассказали в Минобороны России.

В ведомстве сообщили, что в этом году в воздушном параде также примет участие стратегический ракетоносец Ту-160, который пролетит в сопровождении звена самолётов Су-35С Центра показа авиационной техники. Также впервые откроют воздушную часть парада вертолёты Ми-6.

А ещё жители и гости столицы смогут увидеть в небе транспортно-боевые вертолёты Ми-8, ударные Ми-35, Ка-52. После них над Москвой пролетит пилотажная группа "Беркуты" на ударных вертолётах Ми-28Н. Парадным строем также пройдут ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, самолёты-заправщики Ил-78, самолёты военно-транспортной авиации Ил-76, истребители Су-35С, бомбардировщики Су-34, Су-24М.

Традиционно небо окрасят в цвета российского флага. Эта миссия будет возложена на МиГ-31К и Су-57 и три группы самолётов — "тактическое крыло" Липецкого авиацентра, "Кубинский бриллиант" в составе пилотажных групп "Русские витязи" на Су-30СМ и "Стрижи" на МиГ-29, а также шесть штурмовиков Су-25.

Ранее Минобороны опубликовало порядок проезда техники и пролёта авиации на параде.

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