Пентагон обвинил Россию в нарушении механизма предотвращения конфликтов в Сирии

В Пентагоне считают, что действия российских военных на северо-востоке Сирии нарушают механизм предотвращения конфликтов, но не несут угрозу силам американской коалиции. Об этом говорится в докладе исполняющего обязанности генерального инспектора Минобороны Штатов Шона О'Доннелла. Документ охватывает период с 1 января по 31 марта текущего года.

"Россия продолжала нарушать механизмы предотвращения конфликтов, которые были установлены между Россией и коалицией на северо-востоке Сирии для предотвращения непреднамеренной эскалации. Хотя российские силы в основном придерживались механизма, число нарушений по сравнению с прошлым кварталом несколько увеличилось", — цитирует документ ТАСС.

По версии американских военных, нарушения со стороны РФ касаются включения дополнительного транспортного средства в заранее организованную колонну патрулирования. Кроме того, коалиция якобы бывает уведомлена ненадлежащим образом о проезде военного транспорта или пролёте истребителя из России в Сирию.

"Данные нарушения не представляли угрозу для коалиционных сил", — подчёркивается в докладе.

При этом в Разведывательном управлении Пентагона утверждают, что российская сторона пытается вынудить американцев покинуть территорию северо-восточной части Сирии. Авторы доклада также считают, что за последние три месяца Россия "продолжала попытки утвердить своё влияние" на "Силы демократической Сирии" (СДС) и наладить взаимодействие с местным населением.

"Россия пыталась выступить в качестве посредника в урегулировании конфликта между СДС и протурецкими силами, но СДС отказывались", — сказано в документе.

Напомним, Россия ведёт в Сирии два параллельных трека: помощь легитимному правительству в ликвидации остатков террористических группировок и содействие сирийским сторонам в завязывании политического диалога. При этом Штаты, в отличие от РФ, находятся в этой стране без приглашения властей данного государства.

Ранее российским военным удалось добиться прекращения противостояния между курдским населением и арабами в сирийской провинции Хасеке. Уточнялось, что РФ прилагает все усилия к разрешению кризисной ситуации в городе Эль-Камышлы.

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