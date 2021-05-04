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В Израиле истёк срок формирования Нетаньяху нового правительства

Теперь не исключено, что в стране могут быть назначены новые выборы.

4 мая 2021, 22:43
<p>Фото © ТАСС / imago images / Xinhua</p>

Фото © ТАСС / imago images / Xinhua

В полночь 5 мая истёк 28-дневный срок, отведённый на формирование Правительства Израиля. Его создание должен был организовать премьер-министр страны и лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху.

Теперь, как пишут израильские СМИ, мандат на формирование кабмина по итогам выборов возвращается президенту Израиля Реувену Ривлину. В течение трёх дней он должен либо передать его по итогам консультаций другому депутату, либо поручить определить этого кандидата парламенту.

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Ранее Лайф также рассказывал о ситуации с формированием правительства в Армении. На днях парламент на специальном заседании не избрал новым премьером Никола Пашиняна, который являлся единственным кандидатом. Ранее он заявил о том, что уходит в отставку. Вместе с Пашиняном формально ушло в отставку и всё правительство республики.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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