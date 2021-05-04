В Израиле истёк срок формирования Нетаньяху нового правительства

Теперь, как пишут израильские СМИ, мандат на формирование кабмина по итогам выборов возвращается президенту Израиля Реувену Ривлину. В течение трёх дней он должен либо передать его по итогам консультаций другому депутату, либо поручить определить этого кандидата парламенту.

Ранее Лайф также рассказывал о ситуации с формированием правительства в Армении. На днях парламент на специальном заседании не избрал новым премьером Никола Пашиняна, который являлся единственным кандидатом. Ранее он заявил о том, что уходит в отставку. Вместе с Пашиняном формально ушло в отставку и всё правительство республики.