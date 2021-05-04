Трамп запустил сайт-замену его заблокированного аккаунта в Twitter

Бывший президент США Дональд Трамп пытается вернуть себе активность в Интернете. Как сообщают американские СМИ, он запустил обещанную онлайн-платформу для публикации обращений к своим сторонникам.

Fox News сообщает, что ресурс под названием From the Desk of Donald J. Trump ("С рабочего стола Дональда Трампа") размещён на сайте комитета политических действий Save America ("Спасти Америку"). Этот ресурс тоже был создан по инициативе бывшего американского лидера.

"Эта система позволит Трампу обращаться к своим последователям", — указал источник телеканала, входящий в окружение Трампа, отметив, что речь идёт об "одностороннем общении".

Позднее помощник бывшего главы Белого дома Джейсон Миллер сообщал, что Трамп в скором времени начнёт снова публиковать сообщения в соцсетях. Тогда уточнялось, что для этого он будет использовать "собственную платформу".

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